Илон Маск заявил об оплате исков несправедливо пострадавших за лайки в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что оплатит иски пользователей, несправедливо пострадавших от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе Х.

— Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы

разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш

судебный счет. Без ограничений, — заявил он.

24 июля официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на

черном фоне. Вечером владелец соцсети сообщил, что новый логотип

Twitter будет доработан, однако не стал озвучивать конкретных сроков.

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Елизавета Пуншева