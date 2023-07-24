Илон Маск пообещал доработать новый логотип соцсети Twitter
Новый логотип социальной сети Twitter будет доработан. Об этом сообщил владелец сервиса Илон Маск.
— Позже возможны изменения, обязательно логотип будет доработан, — передает его слова RT.
Какие-либо сроки бизнесмен озвучивать не стал.
Сегодня официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне.
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