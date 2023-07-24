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Илон Маск пообещал доработать новый логотип соцсети Twitter

19:50, 24.07.2023
Илон Маск пообещал доработать новый логотип соцсети Twitter
Фото: скриншот realnoevremya.ru/страница Илона Маска в соцсети

Новый логотип социальной сети Twitter будет доработан. Об этом сообщил владелец сервиса Илон Маск.

— Позже возможны изменения, обязательно логотип будет доработан, — передает его слова RT.

Какие-либо сроки бизнесмен озвучивать не стал.

Сегодня официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне.

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Айрат Назипов
Технологии

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