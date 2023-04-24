«РИА Новости»: над московским аэропортом «Внуково» закрыли воздушную зону из-за дрона

Воздушную зону над московским аэропортом «Внуково» временно закрыли из-за информации о беспилотнике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что самолётов над аэропортом сейчас нет.

В пресс-службе воздушной гавани изданию заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, а воздушное пространство открыто.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце февраля аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Сообщалось, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе.

Позднее в Минобороны России сообщили, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В министерстве уточнили, что в тренировке ПВО были задействованы истребители, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации условной цели.

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Айрат Назипов