На поддержку авиаотрасли России направят еще 5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России на поддержку системы организации воздушного движения направят еще 5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Дополнительное финансирование вложат в инвестиционные программы Государственной корпорации по организации воздушного движения. По задумке правительства России, средства позволят сохранить высококвалифицированные кадры в отрасли и обеспечить бесперебойное обслуживание авиарейсов в условиях антироссийский санкций, вводимых Западом.



Как сообщает пресс-служба кабмина России, выделение дополнительных 5 млрд рублей позволит провести аэронавигационное обслуживание как минимум миллиона полетов, обеспечить безопасность и доступность авиаперевозок, а также повысить устойчивость транспортной инфраструктуры.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в мае этого года правительство также выделяло средства на поддержку системы организации воздушного движения. Их размер составлял 5 млрд рублей.

В июле министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что на субсидирование авиационной отрасли в 2023 году выделят 58 млрд рублей. Это в три раза меньше, чем в прошлом году.



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Татьяна Демина