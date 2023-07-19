Россия направит на субсидирование авиаотрасли в 2023 году 58 млрд рублей — в три раза меньше, чем в 2022-м

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На субсидирование авиационной отрасли в 2023 году в России направят 58 млрд рублей, сообщил глава Министерства транспорта Виталий Савельев.



— В 2023 году на цели субсидирования отрасли будут направлены 58 млрд рублей. Это в три раза меньше, чем в прошлом году, — приводит его слова RT.

По словам Савельева, в 2022 году для отрасли выделили 174 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко