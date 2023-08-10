В Московском районе Казани снесут корпус аварийного дома №3 на Хлебозаводской

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Корпус №7 многоквартирного дома №3 на Хлебозаводской в Московском районе Казани снесут в связи с признанием его аварийным, сообщается в постановлении исполкома города.



Здание признали аварийным 19 июля, дом планируют снести в течение полугода, за это же время рассчитывают вывезти весь строительный мусор. В противном случае Управление жилищной политики исполкома расселит жильцов.

После отселения администрация Кировского и Московского районов должна обеспечить безопасность граждан и ограничить их доступ в опасную зону.

В Татарстане 1 762 жителя смогли улучшить жилищные условия и переехать из аварийного жилья с начала действия национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году. Квартиры для переселения жителей аварийных домов приобретались у застройщиков в новостройках.

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Маргарита Головатенко