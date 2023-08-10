В Казани задержали пьяную угонщицу иномарки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в 5 часов утра в Казани был объявлен план «Перехват» по сообщению об угоне автомобиля из двора многоквартирного дома по улице Вагапова. Хозяйка иномарки заявила силовикам, что подозревает в преступлении свою знакомую, которая могла вытащить ключи от авто из ее кармана.



Указанный автомобиль экипаж сотрудников Росгвардии заметил на улице Родина и начал его преследование. Иномарку удалось установить. За рулем гвардейцы обнаружили и задержали женщину 20-летнюю женщину с признаками опьянения и без водительских прав, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Сейчас этой историей занимаются сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.