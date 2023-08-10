В Казани на поощрение победителей и призеров олимпиад школьников направят почти 19,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани школьников, победивших или занявших призовое место во Всероссийской и Республиканской олимпиадах школьников в 2023 году поощрят премиями. Их размер составляет от 5 до 40 тысяч рублей, а общие расходы на выплаты составят 19,45 млн рублей.



Победителям и призерам республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов, а также республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарстана выплатят по 5 тысяч рублей. По 20 тысяч рублей предусмотрели для победивших или занявших призовое место на республиканской олимпиаде школьников для учащихся 7—11-х классов (татарский язык и литература, русский язык и литература для учащихся школ с родным языком обучения, восточные языки) и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самую большую премию получат победили заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — 40 тысяч рублей. Ее призерам выплатят по 30 тысяч рублей.



— Победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников выплата осуществляется по количеству призовых мест, — следует из постановления исполкома Казани.

«Реальное время» писало, что в Казани готовы выделить чуть больше 9 млн рублей на выплату учителям, подготовившим победителей и призеров Всероссийской и Республиканской олимпиад школьников в 2023 году. Выплату произведут по основному их месту работы.



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Татьяна Демина