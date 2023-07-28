Казанским учителям выделят свыше 9 млн рублей за победы их учеников на олимпиадах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани готовы выделить чуть больше 9 млн рублей на выплату учителям, подготовившим победителей и призеров Всероссийской и Республиканской олимпиад школьников в 2023 году. Решение еще не вступило в силу, выяснило «Реальное время».

Больше всего хотят заплатить учителям и педагогам дополнительного образования, чьи ученики стали победителями на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников или заняли призовые места. Им дадут по 25 тысяч рублей, включая налоговые вычеты.

По 15 тысяч рублей получат педагоги, которые подготовили победителей и призеров Республиканской олимпиады для учащихся 7—11-х классов и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Еще 5 тысяч рублей выплатят учителям, подготовившим победителей и призеров Республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов.

Выплата денежного вознаграждения будет производиться по основному месту работы учителя, педагога дополнительного образования.

Месяц назад в казанской мэрии определились с размером вознаграждения для победителей и призеров Всероссийской и Республиканской олимпиад в 2023 году. Больше всего смогут получить победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Им могут вручить 40 тысяч рублей.

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Айрат Назипов