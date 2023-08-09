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В Европе на 22% увеличились цены на газ

18:39, 09.08.2023
В Европе на 22% увеличились цены на газ
Фото: realnoevremya.ru

В Европе стоимость газа возросла на 22%, превысив $430 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $357,5 (+1,2%). Ближе к 15.00 (по мск) их стоимость возросла до $431,7 (+22,2%).

Порог в $400 котировки превышали уже 5 июля.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 25 мая опустилась ниже $300 за 1 тысячу кубометров. Это произошло впервые с 20 мая 2021 года.

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Елизавета Пуншева
ПромышленностьЭнергетикаОбществоВластьИнфраструктура

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