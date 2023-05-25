Впервые за два года биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300

Цена на газ в Европе в ходе торгов 25 мая опустилась ниже $300 за 1 тысячу кубометров. Это произошло впервые с 20 мая 2021 года.

По данным лондонской биржи ICE, стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $298,1 за 1 тыс. куб. м.

Фото: pixabay.com

В начале месяца биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 июля 2021 года опустились ниже $400 за 1000 куб. м. А в марте цена газа в Европе опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м.



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Айрат Назипов