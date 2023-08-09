Школьные принадлежности подорожали за год на 30%

Аналитики выяснили, во сколько обойдется покупка самых востребованных товаров для школы за три недели до начала учебного года.

Оказалось, что сильнее всего за год подорожали тетради. «Набор тетрадей можно приобрести за 269 рублей, что на 30% дороже, чем летом прошлого года», отмечают эксперты российского разработчика автоматизации в сфере торговли.

Комплект обложек для тетрадей и учебников, а также дневник россияне в среднем покупают за 277 рублей, что соответствует ценам на этот товар в июле 2022 года. Пеналы для ручек и карандашей в июле продавались в среднем по цене 814 рублей, что на 16% дороже, чем год назад. При этом средняя стоимость набора шариковых ручек, линейки и чернографитового карандаша не изменилась — 297 рублей, 141 рублей и 39 рублей соответственно. Набор цветных карандашей стал дороже на 13% — 268 рублей, клей–карандаш — на 20%, 130 рублей. Средний чек вырос на пластилин и гуашь — 274 рубля и 286 рублей соответственно. Незначительное повышение цены коснулось набора кисточек для рисования — 4% или 224 рубля. Зато немного подешевели фломастеры (в среднем 364 рубля).

Практически удержались на уровне прошлогодних цен школьные рюкзаки. Средний чек составляет 1636 рубля, что 17% дешевле, чем год назад. Но выросли на 7% мешки для сменной обуви — теперь они стоят в среднем 452 рубля. Собрать базовый комплект канцелярских принадлежностей для учебы можно за 6229 рублей, подсчитали аналитики компании «Атол». В целом же спрос на товары к школе за год вырос в 2,4 раза.

Луиза Игнатьева