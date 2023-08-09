В Казани инвалид отстоял право на жилищные субсидии

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Инвалид ждал субсидий более 30 лет

Как выяснило «Реальное время», администрация Кировского и Московского районов Казани оставила местного инвалида без выплат по получению субсидий на улучшение жилищных условий. Мужчине пришлось обращаться в суд Кировского района.

В материалах делах говорится, что он состоял в очереди на улучшение жилищных условий с 1990 года. Заветные субсидии казанец должен был получить спустя 31 год, то есть в 2021 году. Все это время он жил в доме-интернате. Однако в этом же году мужчину перевели в дом престарелых, который находится в Набережных Челнах. Именно этот факт и послужил знаком для казанских властей, чтобы снять его с очереди. Ко всему прочему, городские чиновники решили даже не уведомлять инвалида о лишении субсидий.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

А когда Петров все-таки узнал об этом, то решил подать на исполком в суд. В своих требованиях он указал, что таким образом городские власти нарушают его права, а именно препятствуют в получении субсидии на приобретение жилья. Мужчина также потребовал восстановить его в очереди.

Добавим, что и решение о переводе мужчины в Набережночелнинский дом-интернат было оформлено не по закону. Все это время он должен был проживать в Казани, а не в автограде. К тому же, несмотря на переезд, прописан инвалид был все равно в столице Татарстана.

Заслушав все доводы в Кировском суде, решили удовлетворить требования инвалида. На заседании признали действия администрации Кировского и Московского района, исключающие его из очереди, незаконными. В связи с этим городским властям поручено восстановить мужчину в очереди на улучшение жилищных условий и обеспечить ему выдачу положенных субсидий.

В Татарстане это уже не первый скандал с инвалидами

Заметим, что в июле этого года глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю татарстанского СУ СКР Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела о нарушении жилищных прав татарстанцев и установленных обстоятельствах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Причиной этих требований стали сообщения о том, что в Кукморе многодетная семья с инвалидами не может добиться улучшения своих жилищных условий. В очереди на эти субсидии семейство стояло с 2011 года. При этом старший сын, который является инвалидом, состоял на жилищном учете с 2004 года. Более 11 лет семья проживала в предоставленной квартире муниципального маневренного фонда. Собственный дом семьи признан аварийным.

В дело также вмешался и генпрокурор России Игорь Краснов. Только после этого многодетной семье предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру в Кукморе, а 35-летнему сыну заявительницы выделена субсидия в размере более 2 млн рублей, на которую уже приобретена однокомнатная квартира.

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Дарья Пинегина