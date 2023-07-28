Главе СКР предоставят доклад о ходе расследования дела о нарушении жилищных прав татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела о нарушении жилищных прав татарстанцев и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ сообщалось об аварийном состоянии жилого дома в Казани. Сотрудники управляющих компаний с 1998 года не принимают мер по капитальному ремонту и устранению дефектов конструкций здания. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле исполком Казани внес изменение в свое постановление о создании маневренного муниципального жилищного фонда. Теперь договор найма с гражданами, чьи единственные квартиры стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут заключать до завершения расчетов с ними или предоставления им жилья, «но не более чем на два года».

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Елизавета Пуншева