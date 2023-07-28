Генпрокурор России помог восстановить жилищные права многодетной семье с инвалидами в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в Татарстане восстановлены жилищные права многодетной семьи с инвалидами. Жалоба в надзорное ведомство поступила от жительницы Кукморского района.

Как сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова, с 2011 года семья из пяти человек с двумя инвалидами состояла на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. При этом старший сын, который является инвалидом, состоял на жилищном учете с 2004 года. Более 11 лет семья проживала в предоставленной квартире муниципального маневренного фонда. Собственный дом семьи признан аварийным.

— В целях защиты жилищных прав граждан прокуратура внесла представление главе муниципального образования. Кроме того, прокурор республики Илдус Нафиков в судебном порядке инициировал внесение изменений в региональное положение о предоставлении инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидий на приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, — рассказали в прокуратуре.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

После вмешательства прокуратуры многодетной семье предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру в Кукморе, а 35-летнему сыну заявительницы выделена субсидия в размере более 2 млн рублей, на которую уже приобретена однокомнатная квартира.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела о нарушении жилищных прав татарстанцев и установленных обстоятельствах. Речь идет об аварийном состоянии жилого дома в Казани. Сотрудники управляющих компаний с 1998 года не принимают мер по капитальному ремонту и устранению дефектов конструкций здания. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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Айрат Назипов