На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов завершили работы по устройству выемки грунта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов (км 26+800 — км 55+300) завершили земляные работы по устройству выемки грунта, к которым приступили в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На участке протяженностью 23,7 км рабочие срезали 2,058 млн кубометров грунта. При устройстве земляного полотна выемка разрабатывалась на четырех участках — у села Сарсаз-Бли, после развязки на село Шингальчи и вблизи населенных пунктов Ключ Труда и Керекес.

Работы по устройству насыпи грунта на втором этапе обхода выполнены на 98%. Оставшуюся часть на съезде транспортной развязки на пересечении с региональной трассой Набережные Челны — Альметьевск (км 55) уложат в октябре, после завершения переустройства магистрального водопровода. Всего проектом предусмотрено 1,869 млн кубов насыпи.



В общей сложности при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов требуется выполнить 18,08 млн кубометров земляных работ. На первом и третьем этапах они продолжаются.



Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов предусматривает строительство четырехполосной дороги IБ категории, 11 путепроводов, десяти мостов, пяти транспортных развязок и пяти пересечений на разных уровнях. Общая протяженность дороги, строящейся в три этапа, составит 81 км.

Весной дорожники начали компенсационную высадку деревьев на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. На участке площадью около 60 га до 20 мая появится свыше 150 тысяч саженцев сосны.



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Татьяна Демина