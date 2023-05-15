В Татарстане на обходе Нижнекамска и Челнов приступили к лесовосстановлению

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане дорожники начали компенсационную высадку деревьев на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. На участке площадью около 60 га до 20 мая высадят свыше 150 тысяч саженцев сосны, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Всего к переводу из земель лесного фонда под строительство обхода Нижнекамска и Челнов выделены участки общей площадью 260 га. В качестве компенсации за их использование требуется высадить 650 тысяч деревьев, чтобы покрыть ущерб природе.

Первый участок, на котором высадят деревья, находится на северо-востоке Нижнекамска в районе Корабельной рощи. Остальные места определит Министерство лесного хозяйства Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Все основные работы по высадке деревьев должны начаться в 2023-м и завершиться в следующем году. Отслеживать приживаемость саженцев дорожники будут три года.



Напомним, проект обхода Нижнекамска и Челнов, общей протяженностью 81 км, включает в себя строительство четырехполосной автодороги, 11 путепроводов, десяти мостов, пяти транспортных развязок и пяти пересечений в разных уровнях. Работы разделены на три этапа.

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Татьяна Демина