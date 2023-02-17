Бакиров Газинур Тальгатович

Общая информация

Образование:

— В 2010 г. — Окончил Академию государственного и муниципального управления при Президенте РТ по специальности «государственное и муниципальное управление»

Трудовая деятельность:

— С 2010-2011 гг. — Работал в Республиканском фонде возрождения памятников истории и культуры РТ.

— С 2011-2018 гг. — Замещал должности государственной службы в Управлении государственного протокола Президента РТ.

— В 2018 г. — Назначен заместителем директора Департамента внешних связей Президента РТ.

— В 2020 г. — Назначен помощником Президента РТ.

Награды и звания:

— Кандидат экономических наук.

— Один из Победителей Республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий РТ» (2016 г.)

— Награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан (2013), (2016).

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