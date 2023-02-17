Бакиров Газинур Тальгатович
Общая информация
Образование:
— В 2010 г. — Окончил Академию государственного и муниципального управления при Президенте РТ по специальности «государственное и муниципальное управление»
Трудовая деятельность:
— С 2010-2011 гг. — Работал в Республиканском фонде возрождения памятников истории и культуры РТ.
— С 2011-2018 гг. — Замещал должности государственной службы в Управлении государственного протокола Президента РТ.
— В 2018 г. — Назначен заместителем директора Департамента внешних связей Президента РТ.
— В 2020 г. — Назначен помощником Президента РТ.
Награды и звания:
— Кандидат экономических наук.
— Один из Победителей Республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий РТ» (2016 г.)
— Награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан (2013), (2016).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Кремль, г. Казань, 420014
- Телефон: (843) 264-16-16
- Email: Gazinur.Bakirov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 17.02.2023