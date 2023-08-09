В России расширили программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России расширило параметры специальной программы льготного кредитования закупок важной для отечественной экономики импортной продукции. Постановление пописано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Импортерам предоставили возможность направлять средства льготных кредитов не только на покупку материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, выполнение проектировочных и пусконаладочных работ, уплату НДС и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, требующегося для производства продукции.



Также импортерам дали право рефинансировать кредитный договор, подписанный по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Кроме того, им теперь предоставлена возможность заключить договор цессии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции стартовала в России в мае прошлого года. Импортеры могут получить кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс 3 процентных пункта. Разница компенсируется банкам субсидиями из федерального бюджета.

В 2023 году на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции в России выделят 12,4 млрд рублей. На следующий год предусмотрено 19,5 млрд рублей.



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Татьяна Демина