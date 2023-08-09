В столице Татарстана 10 августа пройдет форум «НейроКазань»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана уже завтра, 10 августа, в IT-парке им. Башира Рамеева пройдет форум «НейроКазань», посвященный применению искусственного интеллекта в развитии городов, бизнеса, маркетинга и личной жизни.

Форум пройдет с 09.00 до 18.00, в программе — лекции и перерывы на нетворкинг.

Среди спикеров, которые выступят перед казанцами:



Павел Палагин, ведущий эксперт России по нейроэффективности и скорочтению, создатель движения Neuromen, расскажет о том, как активировать ресурсы мозга, чтобы приручить искусственный интеллект.

Александр Белоцерковский, евангелист-архитектор в VK Cloud и Tarantool, расскажет о трендах и стратегии в решениях искусственного интеллекта.

Игорь Бондарь, креативный продюсер, занимающийся генеративным творчеством, направленным на решение экономических и социально значимых задач, проведет лекцию «Искусственный интеллект в развитии территорий» и покажет кейсы на примере Сингапура, Торонто, Чикаго и других городов.

Лев Малазония, нейропсихолог, лектор Российского общества «Знание», расскажет о том, как искусственный интеллект поможет нам повысить работоспособность.

Даниил Медведев, футуролог, прочитает лекцию о том, как комбинировать творчество и другую интеллектуальную деятельность.

Анатолий Валетов поделится реальными кейсами применения искусственного интеллекта в опыте развития отечественных компаний.

В конце мероприятия также будут объявлены победители Нейрохакатона, в рамках которого 20 команд, состоящих из архитекторов, урбанистов и государственных служащих, под менторством экспертов в сфере искусственного интеллекта разрабатывают инновационные подходы для решения задач, стоящих перед республикой в сфере городского развития.

На форуме команды также презентуют свои проекты туристических маршрутов по Татарстану, разработанные с помощью нейросетей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова