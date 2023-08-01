В Татарстане с помощью нейросетей составят туристический маршрут

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с помощью нейросетей разработают туристический маршрут по республике. Более 20 команд презентуют свои проекты на форуме «НейроКазань», сообщает пресс-служба фонда «Институт развития городов РТ».

Кроме того, на форуме участники с помощью нейросетей составят план озеленения Татарстана и развития дог-френдли-среды, выявят незаконную вырубку. Результаты команд оценят жюри. Победители получат образовательные гранты в GeekBrains и денежные призы.

«НейроКазань» пройдет 10 августа в IT-парке им. Башира Рамеева с 10.00 до 18.00. Вход на форум бесплатный.

Напомним, руководитель Центра противодействия киберугрозам в Innostage CyberART Максим Акимов в авторской колонке для «Реального времени» рассказал о том, к какому миру мы стремительно движемся сейчас, когда искусственный интеллект шагнул в новую эру.

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Елизавета Пуншева