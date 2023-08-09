Средний размер выплаты по автокаско за авто, пострадавшие из-за стихии, составил 137 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Страховая компания «Согласие» рассказала, сколько возместила средств клиентам, чьи автомобили пострадали из-за стихии в 2022 году. Так, всего за прошлый год было возмещено более 11 млн рублей.

Средний размер выплаты составил 137 тыс. рублей.

В компании рассказали, что чаще всего в 2022 году природа наносила вред автомобилям во время сильного града. В среднем ремонт автомобиля, пострадавшего в этом случае, обходится в 137 тыс. рублей.

А самую большую выплату от компании получил клиент, чей автомобиль затопило во время дождя, ему возместили 1 млн рублей.

Эксперты подчеркнули, что именно последствия ливней и наводнений являются наиболее разрушительными для машин. Средняя выплата после них — 217 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чтобы не допустить гидроудара и его последствий, автомобилистам необходимо отказаться от запуска двигателя и движения в глубоких водных препятствиях, в которых вода может попасть в машину через воздухозаборники и воздушный фильтр.

Еще одной распространенной причиной повреждений машин становились бури, ураганы и смерчи, во время которых на авто обрушивались различные предметы: деревья, шифер, стекла и мусорные баки.

В Татарстане прошел сильный ураган — в результате шквалистого ветра в столице республики упало 265 деревьев, повреждено 19 автомобилей, сорваны крыши с 10 домов, произошло 109 аварий на системах электроснабжения города. «Реальное время» поговорило с заместителем директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков, зампредседателя РСА по методологии страхования Михаилом Порватовым, который рассказал, как пострадавшим вернуть деньги по страховому возмещению.

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Илина Хакимова