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В России предложили запретить ароматизаторы для вейпов

22:47, 08.08.2023

В России могут запретить вещества, направленные на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости. Об этом сообщает «РИА Новости».

К таким веществам могут отнести пищевые добавки, растительные вкусовые добавки и их производные, в том числе ванилин, какао и его производные, лакрицу, пряности, любые природные и синтетические сахара, синтетические или естественные подсластители.

Напомним, Россия может прийти к полному запрету вейпов. Члены межведомственной комиссии в Казахстане проголосовали за запрет продажи, импорта, экспорта и производства электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним.

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Елизавета Пуншева
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