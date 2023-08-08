В Казани для создания музея спорта на стадион «Ак Барс Арена» доставят оборудование еще на 11 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как выяснило «Реальное время», в Казани на доставку оборудования для создания музея спорта направят еще 11,5 миллионов рублей. Все необходимое требуется привезти на стадион «Ак Барс Арена».

Исполнителем договора станет ООО «Алга». Организация обязуется оказать услуги до 11 августа.

В конце июня «Реальное время» писало, что АО «Казань Арена» намерена выделить 36 млн рублей на поставку оборудования в рамках создания музея спорта. Оборудование доставила та же организация.



realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Тогда же стало известно, что на стадионе «Ак Барс Арена» отремонтируют и восстановят покрытие фанатского и силового ограждения. На работы было выделено 1,8 млн рублей. Их нужно завершить до 30 июня.

Кроме того, на выполнение работ по модернизации системы контроля доступа внешнего периметра безопасности стадиона «Ак Барс Арена» потратят 13,1 млн рублей. Договор будет заключен с московским АО «Научно-технический центр «Атлас». Заказчик осуществит закупку товаров и закажет услуги в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о закупке у единственного поставщика.

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Елизавета Пуншева