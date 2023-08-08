Казанский «Рубин» проиграл «Локомотиву»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани футбольный клуб «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» в матче второго тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Счет составил 0:1.

Во время первого тайма ни одной из команд не удалось забить гол. Лишь на 63-й минуте нападающий гостей Владислав Сарвели забил.

Команды, занявшие два первых места в группе, выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» в матче 3-го тура чемпионата России — 4:1. После первого тайма счет был 1:1 — у москвичей отличился Тео Бонгонда, а у казанцев — Угочувку Иву. Во втором тайме «Спартак» забил еще три мяча: отличились игроки Хесус Медина и Михаил Игнатов. Последний гол «Рубину» забил Квинси Промес.

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Елизавета Пуншева