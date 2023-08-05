«Рубин» проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура чемпионата России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» в матче 3-го тура чемпионата России — 4:1. Об этом сообщает пресс-служба команды.



После 1-го тайма счет был 1:1 — у москвичей отличился Тео Бонгонда, а у казанцев — Угочувку Иву. Во втором тайме «Спартак» забил еще 3 мяча: отличились игроки Хесус Медина и Михаил Игнатов. Последний гол «Рубину» забил Квинси Промес.

Напомним, на прошлой неделе «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» во втором туре РПЛ, игра в Казани завершилась со счетом 1:1. У хозяев счет открыл Джоэль Фамейе на 35-й минуте. Ответный мяч забил Матиас Перес на 81-й.

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Максим Кокунин