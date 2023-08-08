В России в июле объем выдач льготной ипотеки вырос на 40%

В России по итогам июля объем выдач льготной ипотеки увеличился на 40% относительно соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

За второй месяц лета клиенты банка оформили около 10,3 тысячи жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок достиг 60 миллиардов рублей.

По итогам первых 7 месяцев текущего года 57 тысяч заемщиков оформили льготную ипотеку на общую сумму в 333 миллиарда рублей. Это на 17% превосходит показатели того же периода прошлого года.

realnoevremya.ru

— Льготная ипотека по-прежнему выступает драйвером развития нового строительства и главным финансовым инструментом для клиентов, приобретающих первичную недвижимость. Фокус внимания заемщиков с «ипотеки с господдержкой — 2020» продолжает смещаться в сторону «семейной», — заявил вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что около 400 тысяч российских семей улучшили условия по льготной ипотеке с начала 2023 года. Он добавил, что обеспечение достойных жилищных условий — одна из важнейших задач любой семьи и задача государства в том, чтобы эти цели достигались.

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Елизавета Пуншева