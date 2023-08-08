С начала года в России около 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке

Около 400 тысяч российских семей улучшили условия по льготной ипотеке с начала 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.



— Введено 24 млн кв. м, это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово, — заявил Владимир Путин. По его словам, строительная отрасль имеет важное значение как для экономики России, так и для социальной сферы.

Российский лидер добавил, что обеспечение достойных жилищных условий — одна из важнейших задач любой семьи, и задача государства — в том, чтобы эти цели достигались.

— За последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении, — заключил президент России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Путин сегодня заявил, что строительная отрасль приносит в общую копилку развития страны порядка 5%:

— В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%, — сказал глава государства.

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Маргарита Головатенко