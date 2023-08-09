У экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой истек срок домашнего ареста

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с бывшего лидера отделения «Справедливой России» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой — ввиду истечения срока ее домашнего ареста. Под этой мерой пресечения обвиняемая в мошенничестве жила с сентября 2020 года, срок его не раз продлевали, но в июле 2023-го сделать это забыли.



Попытка заново заключить Бильгильдееву под домашний арест была отклонена Вахитовским судом Казани. По предложению стороны защиты подсудимую ограничили запретами покидать пределы Татарстана и общаться с потерпевшими и свидетелями.

Прокуратура обжаловала это решение, требуя более жесткой меры пресечения обвиняемой в 11 аферах с ущербом в 38 млн рублей. Однако вчера Верховный суд Татарстана отклонил апелляционное представление и жалобу представителя больше 100 потерпевших по этому делу.

Напомним, Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в 2012—2016 годах. В деле 140 потерпевших, их ущерб следствием оценен в 38,2 млн рублей. 10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай». Еще по одному эпизоду статус потерпевшей получила челнинская УК «Яшьлек»: силовики считают, предпринимательница обманом обещала передать этой УК в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Подробнее о новых поворотах скандального дела — в репортаже «Реального времени».

Ирина Плотникова