В июле 2023 года в России утонули более 900 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России в июле на водоемах утонули более 900 человек. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС страны.



— Только в июле на водоемах погибли более 900 человек. Спасено в три раза меньше этого количества, — сообщили в ведомстве.

С начала лета при проведении рейдов на российских водоемах сотрудники МЧС выявили 6,7 тысячи детей, находившихся у воды без присмотра взрослых. В министерстве рассказали, что всех их выпроводили с берега и передали родителям.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Самая распространенная причина детских трагедий — безнадзорность со стороны родителей. Даже самые безобидные шалости на воде могут иметь печальные последствия. Оставлять детей одних — значит подвергать их опасности, — считает глава МЧС России Александр Куренков.

На настоящее время в России открыто 3 245 официальных пляжей, там дежурят спасатели и медики. А неофициальных зон отдыха у воды более 5 тысяч. Сотрудники МЧС, проводя по ним рейды, предупреждают отдыхающих об опасности и раздают памятки.

6 июля сообщалось, что с начала этого года на водных объектах республики погибли 27 человек, из них двое детей. Удалось спасти 41 человека.

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Илина Хакимова