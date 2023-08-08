На Татарстан приходится 3% всех поездок внутри России

На Татарстан приходится 3% поездок по России в январе — июле этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel.



Почти треть всех поездок внутри страны совершаются по пяти направлениям — Татарстан с показателем 3% занимает финальную строчку. Четверку составили такие направления, как Москва и Московская область (каждое десятое путешествие), Краснодарский край (8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), а еще Ростовская область (4%).

В целом турпоток по России за период с января по июль 2023-го вырос на 9% в годовом сопоставлении.

realnoevremya.ru (архив)

Значительнее всего в этом году интерес туристов растет к регионам Дальнего Востока. Наиболее существенный прирост турпотока наблюдается в Приморском крае (на 44% в сравнении с прошлым годом), Сахалинской области — на 32% и Якутии — на 31%.

В Татарстане почти за два десятилетия количество турпакетов, проданных турфирмами, выросло в 2,7 раза. Если в 2004 году они реализовали 35 696 туров, то в 2022-м уже 97 019.

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Маргарита Головатенко