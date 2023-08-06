Реализация турпакетов в Татарстане с 2004 года выросла почти в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Татарстане почти за два десятилетия количество турпакетов, проданных турфирмами, выросло в 2,7 раза. Если в 2004 году они реализовали 35 696 туров, то в 2022-м уже 97 019.

В прошлом году количество проданных татарстанскими турфирмами туров оказалось на 15% больше, чем в 2021-м, когда им удалось реализовать 81,4 тысячи турпакетов. По отношению к 2020-му их число выросло на 13,2% (85 680).

При этом в 2022 году по сравнению с допандемийным годом количество проданных турфирмами Татарстана турпакетов сократилось на 37,8%. В 2019-м они реализовали 155 957 туров.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Наибольшее количество турпакетов за период с 2004-го по 2022 год турфирмы Татарстана реализовали в 2015 году — 193 656. Из них 118,7 тысячи — путешествия в другие страны, а 72 347 — по России.

Напомним, как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику в 2022 году составил 3,7 миллиона человек. По данным ведомства, 10,34% от всех туристов, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии.



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Татьяна Демина