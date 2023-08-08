Генеральному директору ГУП «Татинвестгражданпроект» присвоено звание «Заслуженный строитель РФ»

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Группа ТАИФ поздравляет Аделя Хуснутдинова с присвоением звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

«Искренне рады, что президент России Владимир Путин высоко оценил вашу многолетнюю плодотворную деятельность во благо строительной отрасли нашей страны. В немалой степени благодаря усилиям возглавляемого вами ГУП «Татинвестгражданпроект» Казань и другие города республики приобретают новый неповторимый архитектурный облик. Уверены, что ваш высочайший профессионализм, организаторский талант и умение настойчиво следовать своим убеждениям будут и впредь всецело служить интересам Татарстана и России!» — говорится в официальном поздравлении от имени Группы ТАИФ.

«От всего сердца желаем вам, Адель Альбертович, крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и сил для новых созидательных успехов, твердости духа и неугасающего интереса к жизни, новых идей и кратчайших путей для решения любых возникающих вопросов! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и удачей, душевным теплом и прекрасным настроением! Мира, добра и процветания вам и вашим близким!» — от своего имени, а также от имени всей Группы ТАИФ подчеркнул председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

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