Хуснутдинов Адель Альбертович

Общая информация

Генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект»

Родился 15 Июля 1973 в г. Казани

Образование

1996 г. — Казанская государственная архитектурно-строительную академия по специальности «архитектура»

Трудовая деятельность

С 1998 по 2005 гг. — архитектор-дизайнер ППС «Газстрой».

С 2005 по 2007 гг. — генеральный директор ОАО «Головной проектный институт ГипроВТИ».

С 2007 по 2010 гг. — первый заместитель гендиректора ГУП «Татинвестгражданпроект».

С ноября 2010 г. — генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект».

Награды

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» (2013г.). Награжден Почетными грамотами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Почетной грамотой ОАО «Татнефть», имеет благодарности Кабинета Министров РТ и Президента РТ, награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, награжден грамотой и памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада — 2013 г. в г. Казани», Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 2014 г.), Памятной медалью «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), Благодарственным письмо Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Памятной медалью «ХVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), Благодарностью Министерства образования и науки РТ (2016 г.), имеет Почетный знак лауреата премии Правительства РФ (2016 г.), Благодарность Министерства образования и науки РТ (2018г.), звание «Руководитель года -2019»



ГУП «Татинвестгражданпроект» — правопреемник института «Татаргражданпроект» («Татпроект»), основанного в 1934 году. В ноябре 2019 года предприятие отметило 85-летие производственной деятельности.



Генеральный директор предприятия — Адель Альбертович Хуснутдинов.

Институтом спроектированы генеральные планы, сформированы правила землепользования и застройки более чем 1000 объектов, которые находятся не только на территории Республики Татарстан, но и в других регионах России.

По проектам института построены уникальные объекты, такие как театр оперы и балета им.М.Джалиля, большой русский драматический театр, Казанский цирк, удостоенный премии Совета Министров СССР, Дворец спорта, центральный стадион, мечеть Кул-Шариф, собор Петра и Павла.

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