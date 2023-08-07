Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин

Скончался американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин, известный в том числе постановкой фильма ужасов «Изгоняющий дьявола». Об этом сообщает ТАСС.

Он умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Другие подробности не уточняются.

Уильям Фридкин дважды получал премию «Золотой глобус». Он известен российскому зрителю как создатель таких фильмов, как «Французский связной» (1971), который принес ему «Оскар» за лучшую режиссуру, «Бумажная луна» (1973), «Загнанный» (2003), "12 разгневанных мужчин» (1997) и других.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева