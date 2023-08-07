На благоустройство территорий у водоемов в двух районах Казани потратят почти 800 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На благоустройство территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, прилегающих к водным объектам, готовы потратить 789,3 тысячи рублей. Финансирование обеспечат из городского бюджета.



В Авиастроительном районе Казани подрядчику предстоит благоустроить озеро Лесное в жилом массиве Северный, озеро Большое Голубое, реки Казанка, Сухая и Солонка, а также водоемы по ул.Циолковского, 37, 51 и 53, по ул.Пятигорской, 68 и по ул.Вересаева, 11. В Ново-Савиновском районе города привести в порядок требуется побережье Казанки, озер Малое и Большое Чуйково, Марьино, озера по ул.Голубятникова, 30, и водоемов между улицами Мусина, Чуйкова и проспектом Ямашева, между улицами Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева, Фатыха Амирхана и Адоратского, по ул. Гаврилова напротив домов №54 и №46 по ул. Адоратского.

Работы, как указала в проекте контракта администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, запланированы в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и сохранения зеленых насаждений. Они включают комплекс мероприятий по уборке и очистке водных акваторий и прибрежных территорий от наплавных загрязнений, тины и случайного мусора, сухих ветвей, опавших листьев, упавших деревьев с последующей распиловкой и вывозом на полигон размещения ТБО.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Работы включают в себя очистку берегов водоемов и водной поверхности от мусора. Подрядчику также предстоит собирать мусор на отведенной территории.

Напомним, в этом году на благоустройство шести муниципальных водоемов и территорий, прилегающих к ним, в том числе старого русла Казанки (пруд «Адмиралтейский») по ул. Речной, готовы были направить более 2 млн рублей. Контракт в итоге заключили на 1,37 млн рублей.

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Татьяна Демина