На благоустройство старого русла Казанки и других водоемов выделят более 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в столице Татарстана планируют благоустроить шесть муниципальных водоемов и территории, прилегающие к ним. В списке в том числе и старое русло Казанки (пруд «Адмиралтейский») по ул. Речной.

Работы по благоустройству проведут в Кировском и Ново-Савиновском районах города. В список помимо Адмиралтейского пруда включили обводненный карьер «Изумрудное», пруд по ул. Маршала Чуйкова, озера Светлое, Малое и Большое Лебяжье, а также озеро Харовое на пересечении улиц Мулланура Вахитова и Яруллина.

Профинансируют благоустройство водоемов из бюджета Казани. Работы необходимо выполнять до конца ноября 2023 года. Их цель — создание благоприятных условий для отдыха населения и улучшение внешнего вида муниципальных водных объектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подрядчику предстоит уборка и очистка водных акваторий от наплавных загрязнений, тины и случайного мусора, сухих ветвей, опавших листьев с последующим вывозом на полигон ТБО, обрезка стеблей многолетних растений, растущих в водоемах. Очищать от случайного мусора необходимо и территории у водоемов.

Напомним, благоустройство территорий Вахитовского и Приволжского районов Казани, прилегающих к водным объектам, в этом году обойдется муниципальному бюджету в 957 тысяч рублей. Итоговая сумма контракта оказалась на 20,5% меньше начальной цены.



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Татьяна Демина