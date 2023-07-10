Благоустройство старого русла Казанки и других водоемов подешевело больше чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в столице Татарстана благоустройство старого русла Казанки и других водоемов подешевело на 37%. Контракт заключили на 1,37 млн рублей при начальной цене 2,18 млн.

В тендере участвовали четыре претендента. Два их них предложили абсолютно одинаковые суммы за свои услуги — 1,375 млн рублей. Другие участники заявили 1,998 млн и 2,183 млн рублей.

Контракт Комитет внешнего благоустройства Казани в итоге заключил с местным МУП «Горводзеленхоз». Согласно документу, трест обязан привлечь к исполнению документа субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подрядчику предстоит заниматься уборкой и очисткой водных акваторий от наплавных загрязнений, тины и случайного мусора, сухих ветвей, опавших листьев с последующим вывозом на полигон ТБО, обрезкой стеблей многолетних растений, растущих в водоемах. Очищать от случайного мусора необходимо и территории у водоемов.

Напомним, работы по благоустройству водоемов и прилегающих к ним территорий проведут в Кировском и Ново-Савиновском районах Казани. В список помимо Адмиралтейского пруда включили обводненный карьер «Изумрудное», пруд по ул. Маршала Чуйкова, озера Светлое, Малое и Большое Лебяжье, а также озеро Харовое на пересечении улиц Мулланура Вахитова и Яруллина.

Средства на благоустройство выделены из городского бюджета. Работы, цель которых — создание благоприятных условий для отдыха населения и улучшение внешнего вида водных объектов, требуется выполнять до конца ноября 2023 года.



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Татьяна Демина