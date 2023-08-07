В Татарстане за три года возмещенный ущерб по уголовным делам вырос до рекордных 2,1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам за последние три года вырос с 310 млн рублей до рекордных 2 млрд 147 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.



В первом полугодии 2023 года следователи смогли добиться 100% возмещения в бюджет на общую сумму 1,1 млрд рублей. С возмещенным ущербом прекращено 18 уголовных дел.

За весь 2022 год при полном возмещении ущерба прекратили 26 уголовных дел — это превысило соответствующий показатель 2021 года более чем на треть.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первое полугодие 2023 года в следственном управлении Следкома России по Татарстану было возбуждено 2 451 уголовное дело. Окончено расследование 105 преступлений прошлых лет по 55 уголовным делам.



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Маргарита Головатенко