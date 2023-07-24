За первые шесть месяцев татарстанские следователи возбудили почти 2,5 тысячи уголовных дел

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первое полугодие 2023 года в следственном управлении Следкома России по Татарстану было возбуждено 2 451 уголовное дело. Окончено расследование 105 преступлений прошлых лет по 55 уголовным делам, подвели итоги сотрудники ведомства.

Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млрд рублей. При этом возмещено более 95% от этой суммы.

— В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество на сумму 179 млн 124 тыс. рублей. Таким образом, обеспечено возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба более чем на 100%, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



realnoevremya.ru (архив)

Также в ведомстве рассказали о достижении значительных результатов при расследовании налоговых преступлений. В прошедшем квартале размер возмещенной налоговой задолженности составил более 1,1 млрд рублей.

При расследовании уголовных дел вносились представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, всего — 1 514. По ним привлечено к различным видам ответственности 1 294 человека.

В 2022 году судами с правом на реабилитацию оправданы 36 фигурантов дел СК. Это на 10 человек и 38% больше, чем годом ранее. На доработку следователям суды и прокуроры за год вернули 101 уголовное дело (на 14% больше, чем в 2021-м). Подробности в материале — «Реального времени».

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Айрат Назипов