Сегодня в Казани ожидается до +30 градусов

Во вторник, 8 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.

В Казани также ожидается северный, северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жара без существенных осадков в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха будут достигать +33 градусов.

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Татьяна Демина