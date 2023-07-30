Капремонт образовательных учреждений в Татарстане выполнен на 80%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день завершен на 80%. Такие данные озвучили на республиканском совещании в Доме правительства.

По 7 детским садам работы выполнены на 72% (7 объектов). Такой же объем работ выполнен и по 143 объектам в рамках программы ремонта школьных пищеблоков.



За прошедшие две недели завершились работы на 8 объектах — в Буинском, Альметьевском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тюлячинском районах.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Казани к новому учебному году отремонтируют 17 школ и 21 столовую, которые будут работать в формате школьного ресторана. Сейчас идет строительство школ на улице Курынова, в жилом районе «Салават купере» и на ул. Рауиса Гареева — на 1 501 место каждая, а также на ул. Нигматуллина на 1 224 ученика. Близится к завершению капремонт «Лицея №83 — Центра образования», который расположен в Приволжском районе города.

Айрат Назипов