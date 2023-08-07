Жилье по социальной ипотеке в Казани приобрели более 2 тысяч молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за три года жилье по программе социальной ипотеке приобрели 2,2 тысячи молодых семей. Об этом сообщил начальник Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов на «деловом понедельнике».

— Возможность участия в социальной ипотеке с июля 2020 года есть у молодых семей, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. За три года реализации программы ее участниками стали 2 266 молодых семей столицы Татарстана, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом с 2005 года в Казани приобрели жилье по программе «Социальная ипотека» более 33 тысяч семей. В 2019—2023 годах участниками программы стали более 6,5 тысячи семей.



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Татьяна Демина