В Казани по социальной ипотеке жилье приобрели более 33 тысяч семей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 2005 года в Казани более 33 тысяч семей приобрели квартиры по программе «Социальная ипотека». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов.

— За это время более 33 тысяч семей казанцев приобрели новое благоустроенное жилье. В 2019—2023 годах участниками программы стали более 6,5 тысячи семей. За первые шесть месяцев [2023 года] это 178 семей, поскольку заселение новых соципотечных домов планируется в четвертом квартале текущего года, — рассказал он.

Ренат Шамсутдинов напомнил, что в «Салават купере» на сегодняшний день строятся пять соципотечных домов. В них расположатся 564 квартиры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Казань оказалась на 38-м месте в рейтинге российских городов по количеству введенного жилья в 2022 году. В столице Татарстана построили 874,5 тысячи квадратных метров — 0,67 «квадрата» жилья на одного жителя.

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Татьяна Демина