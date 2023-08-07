Сегодня в Казани ожидается до +30 градусов

В понедельник, 7 августа, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. По Татарстану прогнозируется от +27 до +32 градусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани также прогнозируется северный, северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами он может усиливаться до 13 м/с.

Напомним, в Татарстане жара сохранится в начале этой недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.

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Елизавета Пуншева