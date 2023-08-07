В Казани по итогам 2022 года объем введенного жилья на одного жителя составил 0,67 кв. м

Казань оказалась на 38-м месте в рейтинге российских городов по количеству введенного жилья в 2022 году, об этом говорится в статистике «РИА Новости».

В столице Татарстана по итогам прошлого года объем введенного жилья составил 874,5 тыс. кв. м, или 0,67 кв. м жилья на одного жителя.

Уточняется, что в сравнении с 2021 годом показатель снизился на 30,2%. Уровень обеспеченности жильем в Казани составляет 27,5 кв. м на человека.

Всего за прошлый год в России введено 102,7 млн кв. м жилья — это на 11% больше показателя предыдущего года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом 43% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Однако темп роста жилищного строительства в крупнейших городах и административных центрах снизился на 2% по сравнению с результатом прошлого года.

Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре (на одного жителя введено 2,47 кв. м), Новороссийске (1,97 кв. м) и Сочи (1,77 кв. м).

В конце списка оказались три города, где объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 кв. м: Мурманск (0,02 кв. м), Комсомольске-на-Амуре (0,08 кв. м) и Магадан (0,09 кв. м).

По данным на 5 августа 2023 года, в Татарстане введено 2,4 млн кв. м жилья, или 80,6% от годового плана. По итогам первого полугодия 2023 года республика не вошла в топ-3 регионов России по вводу жилья, заняв четвертое место.



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Илина Хакимова