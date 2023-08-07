Уход иностранных производителей кофе не повлечет за собой дефицита на рынке

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Замена иностранных марок чая и кофе на отечественные не означает дефицита или исчезновения этих продуктов на внутреннем рынке. Как «РИА МО» заявил директор по GR-практике компании КРОС Петр Кирьян, потребители не столкнутся с дефицитом или исчезновением продукции, но им придется привыкать к новым местным маркам.

— С большой долей вероятности не изменится даже фирменная упаковка и рецептура, а вот имя и юридические данные компании-поставщика изменятся, — подчеркнул он.

Кирьян предположил, что в краткосрочной перспективе смена торгового названия может вызвать борьбу конкурентов за маркетинговые и рекламные бюджеты, но если потребителям нравится какой-то продукт, то они не сразу найдут ему замену.

Местные бренды останутся в схожем ценовом диапазоне. Никто не заинтересован в повышении цен, резюмирует эксперт.

Голландская компания JDE Peet's, производитель кофе и чая таких марок, как Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo, заявила о намерении прекратить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца этого года. Уточняется, что компания планирует представлять в России только местные бренды.

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Елизавета Пуншева