Эксперт назвала причины роста цен на недвижимость осенью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Осенью на рынке недвижимости повышается спрос на жилье, что приводит к росту цен на аренду и покупку квартир. Об этом сообщила руководитель агентства SAMPLE и интернет-форума «PRONedvizhimost» Мария Румянцева.

По ее словам, осеннее повышение цен на новую недвижимость является устойчивой тенденцией последнего десятилетия.

В этом году покупателей также будут интересовать изменения в банковских процентных ставках после повышения основной процентной ставки Центробанком. Банки уже начали рассылать предупреждения своим клиентам.

— За этим однозначно последует рост процентных ставок на ипотеку, — цитирует ее Daily Moscow.

realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что в первую очередь это коснется вторичного рынка жилья, где ставки по ипотеке уже выше, чем на новые объекты.

Румянцева убеждена, что это на некоторое время повлияет на рост цен. На некоторое время это замедлит активность покупателей на вторичном рынке, но к декабрю ситуация вновь стабилизируется.

Он также ожидает, что осенью на рынке новостроек будет снято ограничение по государственной ипотеке. Это будет зависеть от того, будет ли этот лимит увеличен в будущем. Если этого не произойдет, то такая ситуация окажет влияние на рост цен на первичное жилье.

В Татарстане в первом полугодии 2023 года спрос на первичном рынке жилой недвижимости снизился на 19%. В Татарстане зарегистрировано 8 793 договора в долевом участии (ДДУ). При этом, если смотреть в разрезе по месяцам, то в мае и июне этого года спрос на новостройки, по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года, вырос почти в 2,5 раза.

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Елизавета Пуншева