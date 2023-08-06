В России беспилотники производят около 70 компаний
Около 70 российских компаний на данный момент производят беспилотники. Из них порядка 20 являются крупными. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
— Второе направление (нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» — прим. ред.)
центральное, оно связано с производством. Этот федеральный проект
должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый
слой связан с головными производителями. У нас порядка 70
производителей, из них около 20 крупных. Второй слой, связанный с
кооперацией — производители комплектующих, третий слой — то, что связано
с разработкой технологий, — подчеркнул он.
По его словам, эта технологическая карта является ключевой: именно здесь будет
отрабатываться «закрытие всевозможных дыр и брешей для обеспечения
целостности отрасли для того, чтобы наращивать производство на основе
собственных линий разработки».
— Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18
тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом
менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч, — добавил Белоусов.
Минобрнауки России сообщило, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах. В министерстве также отметили, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.
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