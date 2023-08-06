В России беспилотники производят около 70 компаний

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Около 70 российских компаний на данный момент производят беспилотники. Из них порядка 20 являются крупными. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

— Второе направление (нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» — прим. ред.)

центральное, оно связано с производством. Этот федеральный проект

должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый

слой связан с головными производителями. У нас порядка 70

производителей, из них около 20 крупных. Второй слой, связанный с

кооперацией — производители комплектующих, третий слой — то, что связано

с разработкой технологий, — подчеркнул он.

По его словам, эта технологическая карта является ключевой: именно здесь будет

отрабатываться «закрытие всевозможных дыр и брешей для обеспечения

целостности отрасли для того, чтобы наращивать производство на основе

собственных линий разработки».

— Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18

тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом

менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч, — добавил Белоусов.

Минобрнауки России сообщило, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах. В министерстве также отметили, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

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Елизавета Пуншева