Казанский «Ак Барс» уступил самарской «Ладе» на домашней арене

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в предсезонном матче, который прошёл на «Татнефть Арене», проиграл самарской «Ладе» (2:3). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Открыл счет казанский хоккеист 21-летний нападающий Максим Быков, который во второй тройке заменил Александра Радулова. Однако его быстро сравнял нападающий «Лады» Михаил Фисенко, но после того форвард Станислав Галиев вывел «барсов» вперед.

Сравнять счет снова удалось Никите Аноховскому, а вывести команду вперед смог форвард Егор Бабенко.

Напомним, вчера казанский ХК «Ак Барс» в Альметьевске всухую обыграл местный «Нефтяник». Встреча закончилась со счетом 5:0.

Казанцы вышли вперед уже на четвертой минуте матча. Голы забивали Дамир Жафяров, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Илья Сафонов.

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Максим Кокунин